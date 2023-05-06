«Реал» — «Осасуна»: ставка Эдуарда Мора на финал Кубка Короля

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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.01.

«Финал Кубка Испании. В Севилье мадридский «Реал» сыграет против «Осасуны». Безусловно, для «Осасуны» это будет важнейший матч в истории. Команда постарается показать свой максимум.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Осасуна» уже репетировала этот матч, играя против сильных соперников. Против «Сосьедада» и «Барселоны» выставляла «автобус». Однако соперники своего добивались и забивали.

Кубок Испании. Финал Кубок Испании. Финал 06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Осасуна Памплона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Реал» ради финала пожертвовал чемпионатом Испании, где сыграл вторым составом, чтобы дать основе передышку. Мы знаем, как «Реал» умеет играть важные матчи. Мне кажется, здесь всё крутится вокруг счёта 2:0», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 16.55.

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