«Реал» — «Осасуна»: ставка Эдуарда Мора на финал Кубка Короля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.01.
«Финал Кубка Испании. В Севилье мадридский «Реал» сыграет против «Осасуны». Безусловно, для «Осасуны» это будет важнейший матч в истории. Команда постарается показать свой максимум.
«Осасуна» уже репетировала этот матч, играя против сильных соперников. Против «Сосьедада» и «Барселоны» выставляла «автобус». Однако соперники своего добивались и забивали.
«Реал» ради финала пожертвовал чемпионатом Испании, где сыграл вторым составом, чтобы дать основе передышку. Мы знаем, как «Реал» умеет играть важные матчи. Мне кажется, здесь всё крутится вокруг счёта 2:0», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 16.55.
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