Швеция – Германия: ставка Максима Лебедева на игру чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Швеция – Германия.

Ставка: победа Швеции и ТБ 4.5 за 1.89.

«В последний раз соперники встречались на памятной для всех нас Олимпиаде 2018 года. Причем встречались на ней дважды. Сперва в рамках группового турнира шведы немцев с футбольным счетом 1:0 ушатали. А вот затем, уже в четвертьфинале, случилось чудо и Бундесманшафт переиграла скандинавов в овертайме. Чтобы потом дойти до финала, выигрывать там у сборной России, но в итоге все-таки не выиграть, а голы Гусева и Капризова мы будем помнить всегда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С тех пор утекло много воды. От Германии ждали постоянного и неуклонного подъема, но так и не дождались. В принципе, если пробежаться по НХЛ, то можно насобирать на весьма приличную команду. Которая на уровне ЧМ может пройти далеко. Беда в том, что в этом случае и другие насобирают неплохие команды, и у немцев снова ничего не получится.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 12 мая 2023, пятница. 20:20 МСК Швеция Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

Пять лет соперники не встречались, кому от этого легче – непонятно. Шведы все это время укрепляли реноме команды, которая отлично играет на групповом турнире, но потом с грохотом и под фанфары сыплется в плей-офф. От немцев все ждали невиданного рывка, но так и не дождались и даже не пригласили Бундесманшафт в Евротур вместо изгнанной оттуда сборной России. Да, посчитали, что швейцарцы будут немцев посильней. В общем, немецкая сборная так и осталась командой второго сорта, способной иногда выкинуть коленце, вроде олимпийского финала, но не более того. Поэтому расклады в предыдущем матче очевидны. Ждем не слишком голевой, но и отнюдь не сухой матч с тоталом, превышающим 4,5. И матч этот заберут скандинавы, причем вполне уложатся при этом в рамки основного времени», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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