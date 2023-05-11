Швеция — Германия. Немцам укажут на их место

12 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Швеция — Германия. Начало встречи — в 20:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу шведов в основное время можно с коэффициентом 1.31, а успех немцев оценён в 7.00.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Швеция — Германия 12 мая 2023 года
Букмекеры считают, что матч ЧМ-2023 по хоккею Швеция — Германия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 12.0. На ничью в основное время предлагают поставить за 6.80.
Анализ и прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Германия (12.05.2023)
На международной арене 12 мая стартует чемпионат мира по хоккею. На этот день запланированы четыре встречи группового этапа. Отдельное внимание стоит уделить игре между сборными Швеции и Германии. Матч пройдёт на льду «Нокиа-Арены» в Тампере, первое вбрасывание состоится в 20:20 мск.
Группа А представлена следующими сборными: Финляндией, Швецией, США, Германией, Данией, Францией, Австрией и Венгрией. Шведы на этот чемпионат привезли весьма интересный состав. На воротах наверняка будет стоять Ларс Юханссон, который ранее выступал за СКА и ЦСКА. Также был приглашён вратарь системы «Миннесоты» Йеспер Валльстедт — один из самых молодых и талантливых голкиперов Европы.
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В защите могут выделиться Расмус Сандин из «Вашингтона», Йоэль Перссон и Хенрик Тёммернес. В нападении хватает игроков из НХЛ — Александр Нюландер из «Питтсбурга», Лукас Рэймонд и Йонатан Берггрен из «Детройта», Фабиан Зеттерлунд из «Сан-Хосе» и Якоб Сильверберг из «Анахайма».
Состав сборной Германии иногда действительно удивляет. Команда может проявить характер, а ещё в этой стране воспитали немало звёздных хоккеистов. Чего стоит Драйзайтль, который феерит в НХЛ, но на турнире его не будет. Примет участие во встречах ЧМ-2023 Мориц Зайдер из «Детройта». Такой защитник поможет немцам, ведь в прошлом сезоне он стал обладателем «Колдер Трофи».
Германия недавно провела контрольную встречу с США. Этот матч должен был помочь подготовиться хоккеистам к реалиям чемпионата мира. Они оказались слабее соперника и проиграли со счётом 3:6. Дубль оформил Доминик Кагун.
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У шведов было испытание куда серьёзнее перед стартом ЧМ-2023. Они приняли участие в Еврохоккейтуре и заняли второе место. Швеция выиграла у Швейцарии со счётом 3:0, но затем потерпела поражение от Чехии – 3:4. В последней встрече удалось победить финнов, но только в овертайме (4:3 ОТ).
Класс соперников сильно отличается, и вряд ли сборная Германии сумеет совершить сенсацию. В её составе нет таких опытных игроков, как у шведов. Поэтому мы рекомендуем ставку на победу Швеции и тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.
Прогноз и ставка на матч ЧМ-2023 Швеция — Германия 12 мая 2023 года
Швеция привезла на этот чемпионат мира неплохой состав и явно рассчитывает на призовые места. У большинства хоккеистов Германии не хватает опыта. К тому же шведы хорошо подготовились и даже обыграли в последней встрече действующего чемпиона мира – Финляндию. Это встряхнуло игроков и поможет одержать победу во встрече с немцами.
Ставка: победа Швеции и тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
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