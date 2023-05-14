Словения — Канада: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Словения – Канада.
Ставка: ТБ 7.5 за 2.16.
«В первых турах чемпионата Словения волею календаря выступает в качестве боксёрской груши. Сперва на ней размялась невеликая вроде сборная Швейцарии. Теперь будут отрываться родоначальники. И вообще, ещё на прошлом чемпионате мира, где первый раз не было россиян и белорусов, стало ясно, что 16 команд в хоккейной элите при таких раскладах не просто много, а излишне много. Настолько много, что уровень статистов, к коим относится и сборная Словении без Анже Копитара, не лезет ни в какие ворота.
Как и в матче США – Венгрия, который будет идти параллельно, вопрос о победителе стоять не будет от слова «вообще». Уровень соперников диаметрально противоположен. Вопрос будет заключаться лишь в том, сколько шайб побывает в словенских воротах. У канадцев будет прекрасная возможность вместе с соседями-американцами захватить все лидирующие позиции во всех индивидуальных табелях о рангах, и, думаю, они воспользуются этим предложением.
Таким образом, на победу «кленовых» можно и не ставить. Там будет такой коэффициент, что кот наплачет много больше. А вот над тоталом стоит поразмышлять. Предположу, что он закрутится от 7.5 и выше, причём никаких словенских трудов в этот тотал вложено не будет. Тащить его канадцам одним. А чего? Они справятся», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 10.77.
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