«Базель» — «Фиорентина»: прогноз Егора Титова на игру 1/2 финала Лиги конференций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Базель» – «Фиорентина» в полуфинале Лиги конференций сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.68.
«Сенсация случилась в первом матче. Я не думаю, что многие ставили на «Базель», но он показал характер и увёз победу из Флоренции. От этого второй матч только интереснее.
Я всё равно думаю, что «Фиорентина» ещё может пройти в финал. Всё зависит от неё. Она в плей-офф уже побеждала крупно на выезде, можно повторить это. Но здесь надо отталкиваться от структуры футбола. «Фиорентина», конечно, завладеет мячом и постарается поддавить. «Базель» же будет отталкиваться от счёта. Но в то же время швейцарские команды всегда стремятся к активному, скоростному футболу. И я не думаю, что «Базель» будет запираться.
Обе команды забьют в этом матче. У меня практически нет сомнений. «Фиорентина» обладает достаточным классом, чтобы забить много. Достаточно посмотреть на её статистику весной, в атаке команда очень хороша. Есть Кабрал, бывший форвард «Базеля», который захочет напомнить о себе. Но «Базель» свой момент обязательно подкараулит, как это случилось в первой игре. Я вообще думаю, что команды могут отзеркалить счёт первой игры и уйти в дополнительное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 8.45.
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