«Базель» — «Фиорентина». Моргать нельзя!

В этом матче будет на что посмотреть.

18 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций «Базель» — «Фиорентина». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «фиалок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72, а шансы «Базеля» оцениваются аналитиками в 4.40. Ничья доступна за 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Базель» — «Фиорентина» 18 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.19, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.69. На гол «Базеля» дают коэффициент 1.43, а гол «Фиорентины» оценивается в 1.12. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.66.

Анализ и прогноз на ответный матч полуфинала Лиги конференций «Базель» — «Фиорентина» (18.05.2023)

18 мая 2023 года мы узнаем одного из финалистов Лиги конференций. Игра между «Базелем» и «Фиорентиной» пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк». В первой встрече победил швейцарский клуб со счётом 2:1, но этого преимущества может оказаться недостаточно, чтобы пройти дальше.

Первая встреча состоялась неделей ранее во Флоренции, но гости оказались лучше подготовленными. «Фиорентина» вела в счёте 1:0 до 70-й минуты благодаря голу Артура Кабрала, но умудрилась проиграть. В составе «Базеля» забивали Анди Диуф и Зеки Амдуни.

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Победный гол красно-синие забили только на 93-й минуте, но это было не случайностью. Несмотря на то что «Фиорентина» превзошла соперника по статистике, немногочисленные моменты, которые создавал «Базель», были более опасными. Ещё вспомним отменённый гол швейцарского клуба.

До полуфинала Лиги конференций красно-синие преодолели много препятствий. «Трабзонспор» навязал борьбу (0:1 и 2:0), со «Слованом» пришлось повозиться в серии пенальти (2:2 и 3:2 П), а «Ницца» (2:2 и 2:1 ДВ) была выбита из турнира благодаря голу на 86-й минуте и победному мячу в дополнительное.

При этом в чемпионате Швейцарии «Базель» завис в середине таблицы, проиграв три из пяти последних встреч. Недавняя игра с «Санкт-Галленом» обернулась позором. Хайко Фогель сделал восемь изменений в стартовом составе и крупно проиграл со счётом 1:6.

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«Фиорентина» наряду с «Интером» и «Манчестер Сити» является одной из трёх команд Европы, которая продолжает выступление сразу в трёх турнирах. Помимо Серии А и Лиги конференций, «фиалкам» через неделю предстоит принять участие в финале Кубка Италии.

Этот факт говорит не только о характере фиолетовых, но и создаёт нагрузку на футболистов, вынужденных играть в плотном календаре. После мартовской международной паузы подопечные Винченцо Итальяно до сих пор играют по два матча в неделю.

Поэтому в последнем туре Серии А с «Удинезе» 45-летний специалист сделал сразу девять изменений в стартовом составе по сравнению с еврокубковым матчем. Победа со счётом 2:0 позволила «Фиорентине» удержаться на 10-й строчке в турнирной таблице, так что неудивительно, что Лига конференций и Кубок Италии – приоритет для именитого клуба.

«Фиорентина» отлично проводит ответные встречи. Во всех трёх матчах (с «Брагой», «Сивасспором» и «Слованом») зрители становились свидетелями пяти забитых мячей в исполнении обеих команд, но всё заканчивалось хорошо для итальянцев. В предстоящей игре два проблемных клуба сполна воспользуются ошибками друг друга, а мы используем это для ставки на тотал больше 3.5 мяча за 2.57.

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Базель» — «Фиорентина» 18 мая 2023 года

«Базель» и «Фиорентина» увязли в середине таблиц своих чемпионатов, поэтому оба тренера проводили ротацию в последних играх. На встречу выйдут свежие футболисты, которые подарят шоу. Фиолетовым нужно отыгрываться, а значит, про оборону думать будет некогда. Красно-синие в этой Лиге конференций не могут без драмы, а флорентийцы ярко проводят ответные матчи, так что будет интересно.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.57.

Экспресс с коэффициентом 12.03.

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Прогноз на матч «Севилья» — «Ювентус» с коэффициентом 2.40.