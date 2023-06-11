«Краснодар» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на финал Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.80.

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в «Лужниках» в Суперфинале Кубка России. Армейцы выглядят, на первый взгляд, очевидными фаворитами. Но я думаю, что всё в этой паре не так просто.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, ЦСКА смог финишировать в РПЛ на второй строчке. Однако в последних турах команда Федотова выглядела уже не так уверенно, как до этого. Она уступила «Спартаку» и сыграла вничью со своим соперником по финалу Кубка — с «Краснодаром».

А вот «быки» довольно-таки неплохо смотрелись в последние месяцы. С начала апреля у краснодарцев было всего одно поражение — от «Спартака». И то результат у них был почти равный — 3:4. В большинстве остальных встреч подопечные Ивича всё-таки побеждали и в РПЛ смогли финишировать выше середине таблицы.

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Многие отдают в этой паре предпочтения ЦСКА. Но я не думаю, что «Краснодар» так легко отдаст титул сопернику. Тем более у команд была неделя на подготовку. Не считаю, что в основное время тут определится победитель. Поставлю на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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