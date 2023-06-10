«Краснодар» — ЦСКА. Опыт Акинфеева сыграет ключевую роль

11 июня состоится Суперфинал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.00. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч «Краснодар» — ЦСКА может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА (11.06.2023)

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11 июня состоится долгожданный Суперфинал Кубка России. На стадионе «Лужники» в Москве в Суперфинале Кубка страны померяются силами Краснодар и ЦСКА. Для «быков» это первая за 15 лет реальная возможность выиграть трофей. Что на это скажут армейцы?

Во второй половине сезона «Краснодар» очень здорово прибавил. Благодаря Владимиру Ивичу он стал сильнее во всех аспектах. У многих футболистов под руководством сербского специалиста наметился индивидуальный прогресс. Особенно это касается группы полузащиты и атаки.

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За счёт этого улучшилась результативность чёрно-зелёных. За последние 13 матчей в чемпионате России они забили 32 мяча. Семь из них записал на свой счёт Джон Кордоба. Также он отметился четырьмя результативными передачами. Колумбиец вышел на новый уровень. Сдерживать его стало очень тяжело.

Единственное, что плохо для «Краснодара», это появление проблем с вратарской позицией. Основной голкипер Матвей Сафонов проводит далеко не лучший сезон в карьере. Он регулярно допускает ошибки, которые приводят к потере очков и даже к поражениям. За эти же 13 туров в РПЛ «быки» пропустили 17 мячей.

Во встрече предпоследнего тура, как раз с ЦСКА, Ивич решил оставить Сафонова в запасе. Вместо него вышел Станислав Агкацев, и отыграл он «на ноль». Сербский специалист в затруднительном положении. В пользу Сафонова свидетельствуют опыт и статус, но Агкацев в лучшей форме.

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С другой стороны, есть ли у Сафонова уверенность в собственных силах и сможет ли психологически Агкацев выдержать давление Суперфинала Кубка России? ЦСКА — команда с куда более богатой и успешной историей, а также с чемпионским менталитетом. У неё гораздо больше опыта выступлений в решающих встречах.

За последние 20 лет красно-синие выиграли 20 трофеев. У них в составе есть футболист, который причастен к каждому из них — Игорь Акинфеев. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России он был признан лучшим голкипером сезона. Несмотря на возраст, 37-летний вратарь пребывает в замечательном тонусе. Он регулярно выручает свою команду.

В частности, благодаря Акинфееву ЦСКА проиграл лишь 1 из 12 последних матчей РПЛ. Также он два раза сыграл вничью. За этот период времени армейцы забили 26 мячей, в то время как сами пропустили только семь. Также не последнюю роль в успехах сыграл Владимир Федотов. Наставник заслуживает особой похвалы.

Федотов сумел отладить командное взаимодействие, а также улучшить индивидуальные качества своих подопечных. По итогам минувшего розыгрыша РПЛ они заняли второе место, чем наверняка подняли эмоциональный настрой. Осталось только выиграть Суперфинал Кубка России.

В хорошей форме находятся обе команды, но армейцы выглядят предпочтительнее. Играет им на руку и то, что встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Велика вероятность, что преобладать на стадионе будут красно-синие цвета. Поставить на победу ЦСКА можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

За последние десять очных встреч армейцы проиграли только два раза. Да и то в обоих случаях они выступали на выезде. Один из матчей уже ничего не решал (в первой игре 1/4 финала Кубка России красно-синие победили со счётом 3:0, а в ответной уступили 0:1).

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Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением, что ЦСКА – фаворит в Суперфинале Кубка России. Он уверен, что Акинфеев поможет молодым футболистам армейцев правильно настроиться на игру. Дьяков подчеркнул, что у подопечных Федотова будет всё хорошо с психологией. Предлагаем поставить на победу ЦСКА за 2.00 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 11 июня 2023 года

«Краснодар» очень здорово прибавил под руководством Ивича. У него заметно улучшилась результативность, а также рисунок футбола в целом. Однако у «быков» появились проблемы с вратарской позицией. С учётом этого, истории очных встреч и того, что матч состоится в Москве, больше верится в победу ЦСКА. У армейцев гораздо богаче история, а также чуть лучше результаты на последнем отрезке сезона. Ставки на победу ЦСКА принимаются за 2.00 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 4.10.