Бельгия — Австрия: прогноз Алексея Андронова на встречу отбора Евро-2024

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Бельгия — Австрия.
Ставка: победа Бельгии и ТБ 1.5 за 1.97.
«Очень интересный матч отборочного турнира Евро-2024. Два лидера группы играют между собой. У сборной Бельгии началась новая эра — пришёл Доменико Тедеско. Команда в прошлой паузе на сборные одержала две победы, два раза забила по три мяча, причём соперники были сильные — Швеция и Германия. Тедеско как-то немножко освежил Ромелу Лукаку. В сборной он забивал в двух играх, причём в первом тайме. И вообще бельгийцы теперь достаточно оптимистично смотрят на ту перестройку, которую Тедеско неминуемо будет проводить.
В сборной Австрии тренер – Ральф Рангник. Так что два немецких тренера сыграют между собой, причём это два тренера, которые друг друга прекрасно знают. При Рангнике австрийская сборная играет в очень весёлый футбол — практически не закрывается сзади, но у них и футболистов для этого нет. Плюс Рангник известен тем, что он больше атакующий тренер.
Матч довольно интересный, но, думаю, бельгийцы прекрасно понимают, что в такой игре они должны побеждать. Победа Бельгии и тотал больше 1,5 с коэффициентом 1.97», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 7.54.
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