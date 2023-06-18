Нидерланды — Италия: ставка Александра Мостового на матч за третье место Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Наций Нидерланды — Италия.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Нидерланды и Италия сыграют за третье место в Лиге наций. Обе команды, думаю, нацелены на медали турнира, хотя и не золотые и серебряные. Все равно я жду от них активной игры в атаке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нидерланды провели не лучший матч с Хорватией в полуфинале. Был шанс у оранжевых победить, но опыт сыграл своё — хорваты во главе с Модричем смогли перевести матч в дополнительное время и там забили несколько голов. На дистанции «оранжевые» оказались не способны оказывать сопротивление сопернику.

Нельзя сказать, что и итальянцы проиграли испанцам в одну калитку. В полуфинале подопечные Манчини могли вполне и победить. Но один из голов судья не засчитал. Также не все получалось в атаке у команды.

В целом, я не вижу тут очевидного фаворита. Обе команды провели неплохие матчи в 1/2 финала. Так что я склоняюсь к тому, что сейчас сборные выдадут яркий поединок и обе забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.13.

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