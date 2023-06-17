Нидерланды — Италия. Манчини оставит Кумана с пустыми руками

18 июня состоится матч за третье место Лиги наций Нидерланды – Италия. Начало – в 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 2.29. Успех итальянцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.96. Поставить на ничью предлагают за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Италия 18 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Нидерланды – Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Италия (18.06.2023)

Лига наций подходит к концу. Перед финальным матчем за третье место поспорят Нидерланды и Италия. Матч состоится в Энсхеде на стадионе «Де Гролс Весте». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Возвращение Рональда Кумана в сборную не приносит должного результата. Никто не ждал, что тренер продолжит развивать команду в том темпе, что и Луи ван Гал, но пока всё ещё хуже. В трёх последних матчах у «оранжевых» два поражения – от Франции (0:4) и Хорватии (2:4). При этом единственную победу удалось одержать в игре с Гибралтаром (3:0) в квалификации Евро-2024.

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Очевидно, что Куману потребуется больше времени, чем предполагалось раньше. Впрочем, недавняя встреча с Хорватией не стал полным провалом. Нидерландцы провели неплохой первый тайм, забили, но просели физически после перерыва. И даже в такой ситуации сумели сравнять счёт в концовке основного времени.

Атака Нидерландов в разобранном состоянии. Тренер экспериментирует с разными сочетаниями, так как из центральных нападающих у него есть лишь Ваут Вегорст. В этой связи основная нагрузка ложится на полузащиту и фланги обороны. Связки Френки де Йонга и Матса Виффера, а также Натана Аке и Дензела Думфриса показали себя хорошо.

Если «оранжевым» удастся наладить игру без мяча, прогресс не заставит себя ждать. Но пока приходится надеяться на класс футболистов и мотивацию. С последним проблем нет, так как Нидерланды очень хотят реабилитироваться за поражение в полуфинале и выиграть при своих болельщиках. Тем более что у соперника хватает своих проблем.

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Проблемы Италии несколько иного плана. Роберто Манчини тренирует команду уже пять лет и хорошо понимает, что ему необходимо делать. После провала в отборе к чемпионату мира в Катаре стало ясно, что итальянцам придётся перестраиваться. Оборона уже не была надёжной, а нападению не хватало скоростей и мощи. Главным образом был потерян баланс, без которого сложно достичь поставленных целей.

В полуфинале Лиги наций «Скуадра адзурра» встречалась с Испанией (1:2), также пребывающей не в лучшем состоянии. Тот матч хорошо показал, что Италия может добиваться результата только за счёт звёздной полузащиты. Оборона во главе с опытным Леонардо Бонуччи продолжает совершать результативные ошибки, а альтернативы Чиро Иммобиле на острие атаки нет.

Италия неплохо смотрелась в игре с «Красной фурией», однако создала гораздо меньше моментов. Единственный гол Иммобиле забил с пенальти. И в целом в последний год с реализацией у гостей есть сложности. В 12 последних матчах подопечные Манчини смогли забить больше двух мячей всего раз – Албании в товарищеской встрече (3:1).

Тем не менее оборона Нидерландов пока не на том уровне надёжности, чтобы Италия не смогла с ней справиться. История личных встреч говорит за гостей – в семи последних матчах итальянцы не уступили ни разу. У «оранжевых» было много брака в средней линии, а насыщенная полузащита в схеме 3-5-2 не сулит ничего хорошего.

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Три матча Нидерландов с Куманом подарили болельщикам много голов. Но неприятность в том, что «оранжевые» пропускали больше, чем забивали. В среднем за этот период в их ворота забивали почти по три мяча. Минимум один Италия тоже забьёт, а дальше попытается сыграть надёжно на своей половине. Поэтому предлагаем ставку – гости не проиграют и обе забьют с коэффициентом 2.49 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Нидерланды — Италия 18 июня 2023 года

Нидерланды и Италия упустили возможность выиграть Лигу наций и вынуждены играть матч за третье место. Мотивация «оранжевых» должна быть серьёзнее, ведь они играют при своих болельщиках, но на одном настрое результата не достичь. У команды Кумана хватает проблем в обороне, за три последних матча она пропустила восемь голов. Италия тоже допускает много брака, но системно выглядит стабильнее. В личных встречах итальянцы давно не уступают, ждём продления серии. Поставить на то, что Италия не проиграет и обе забьют, можно в «Фонбет» за 2.49, а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: Италия не проиграет и обе забьют за 2.49.

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