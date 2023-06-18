Нидерланды — Италия: ставка Романа Павлюченко на бронзовый матч Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Италия.

Ставка: победа Италии за 3.00.

«Нидерланды и Италия встретятся в матче за третье место Лиги наций. До матча с Хорватией я считал, что «оранжевые» находятся в хорошей форме. Но полуфинал всё расставил по своим местам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хорваты, как по мне, просто переехали подопечных Кумана. В защите Нидерланды сейчас очень слабые. Это подтверждают два пропущенных мяча в дополнительное время.

Италия хотя и тоже уступила Испании, но смотрелась довольно неплохо, была опасна. Их встреча тоже была близка к дополнительному времени, но «Красная фурия» отличилась в самом конце. Впрочем, «лазурная команда» тоже могла бы побороться ещё за выход в финал.

В этом матче всё-таки отдаю предпочтение подопечным Манчини. Не вижу, за счёт чего Нидерланды способны тут победить. Считаю, что Италия займёт третье место в этой Лиге наций», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.13.

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