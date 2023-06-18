Нидерланды — Италия: прогноз Эдуарда Мора на игру за 3-е место в Лиге наций

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Италия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

«Нидерланды провели довольно неплохую игру против сборной Хорватии, но проиграли в добавленное время. Куман хочет изменить игру команды, чтобы она играла больше на атаку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Италия находится в поиске своей игры, матч против Испании был не очень хорошим. В этой игре они должны играть больше на атаку, так как моментов у итальянцев было мало.

Нидерланды играют дома, поэтому тоже будет атаковать. Игра может развернуться как угодно, но в этом матче я жду большое количество голов. Мой прогноз – тотал больше 2,5. Думаю, что будет открытый футбол с акцентом на атаку», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.13.

В «Локомотиве» подтвердили интерес к Зиньковскому.

Петржела: «Зенит» – не европейский топ-клуб и никогда им не был.

«Интер» и «Фиорентина» включились в борьбу за Сперцяна.