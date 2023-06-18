Нидерланды — Италия: прогноз Эдуарда Мора на игру за 3-е место в Лиге наций

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Италия.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.
«Нидерланды провели довольно неплохую игру против сборной Хорватии, но проиграли в добавленное время. Куман хочет изменить игру команды, чтобы она играла больше на атаку.
Италия находится в поиске своей игры, матч против Испании был не очень хорошим. В этой игре они должны играть больше на атаку, так как моментов у итальянцев было мало.
Нидерланды играют дома, поэтому тоже будет атаковать. Игра может развернуться как угодно, но в этом матче я жду большое количество голов. Мой прогноз – тотал больше 2,5. Думаю, что будет открытый футбол с акцентом на атаку», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 8.13.
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