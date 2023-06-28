Блинкова — Фернандес: эксперты назвали фаворита матча 2-го круга турнира в Бад-Хомбурге
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28 июня в Бад-Хомбурге (Германия) пройдут матчи второго круга травяного турнира категории WTA-250. Россиянка Анна Блинкова сыграет с Лейлой Фернандес, представляющей Канаду. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом 24-летнюю россиянку. Победу Анны оценили коэффициентом 1.79. Сделать ставку на успех канадки можно за 2.04.
Победа Блинковой с форой (-1.5) гейма идёт с коэффициентом 1.86, поставить на победу Фернандес с форой (+1.5) можно за 1.82.
Бад-Хомбург. 2-й круг
28 июня 2023, среда. 18:10 МСК
96
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
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|2
|3
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39
Анна Блинкова
А. Блинкова
Экспресс с коэффициентом 6.73.
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