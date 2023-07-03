Эксперты назвали шансы россиянок выиграть Уимблдон

Сегодня стартовал третий турнир серии «Большого шлема» — Уимблдон. В основной сетке женского одиночного разряда выступят девять россиянок. Эксперты назвали шансы наших теннисисток победить в Лондоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что победа российской теннисистки маловероятна. Поставить на то, что чемпионка турнира будет из России, можно с коэффициентом 18.00. Если же говорить о персоналиях, то выше всего оценили шансы Дарьи Касаткиной. Сделать ставку на успех десятой ракетки мира можно за 30.00.

Кроме того, с коэффициентом 50.00 можно поставить на триумф Вероники Кудерметовой, Екатерины Александровой или 16-летней Мирры Андреевой. Юная россиянка прошла в основной турнир через квалификацию.

Главный фаворит турнира, по оценке экспертов, польская теннисистка Ига Свёнтек. Поставить на её победу можно за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 5.12.

Ольховский: не считаю Медведева фаворитом Уимблдона.

Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

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