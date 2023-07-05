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Израиль — Англия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!

Израиль — Англия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!
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6 июля пройдёт матч 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы Израиль — Англия. Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Сборная Англии — главный фаворит чемпионата Европы по оценкам букмекеров. Англичане уверенно переигрывают всех оппонентов. Израильтяне же уповают на своё талантливое поколение, в 1/4 финала они выбили Грузию в серии пенальти.

На групповом турнире англичане победили своего соперника со счётом 2:0. Смогут ли израильтяне извлечь уроки и совершить сенсацию?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Израиль — Англия.

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