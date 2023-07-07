Дарья Касаткина — Виктория Азаренко: ставка Надежды Петровой на матч 3-го круга Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Дарья Касаткина – Виктория Азаренко.

Ставка: победа Касаткиной за 1.55.

«Дарья Касаткина пока очень уверенно выступает на Уимблдоне. Первые два раунда она прошло буквально играючи. Американку Кэролайн Доулхайд она превзошла 6:1, 6:4, а представительницу Великобритании Джоди Бёрредж – 6:0, 6:2. Очевидно, что 26-летняя россиянка находится в хорошей форме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Её соперница, опытная 33-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная в Лондоне под 19-м номером, пробилась в третий круг не без труда. Сначала Виктория в трёх партиях одолела китаянку Юань Юэ – 6:4, 5:7, 6:4, затратив на эту победу 2 часа и 39 минут, а затем Азаренко переиграла аргентинку Надию Подороску, уже куда более уверенно – 6:3, 6:0.

Ранее соперницы на траве между собой не встречались, а на других покрытиях девушки соперничали трижды. И всегда верх брала Азаренко. Правда, в последнем матче Дарья снялась с игры при счёте 6:6 в первой партии. Причём это было более трёх лет назад. Так что когда же ещё Касаткиной побеждать, если не сейчас? Она и посеяна под десятым номером, и находится в самом расцвете своих сил, и на траве выиграла шесть из восьми матчей за последний год.

Разумеется, Виктория будет биться изо всех сил, но максимум, что ей позволит Дарья, это взять одну партию, а в 1/8 финала выйдет россиянка», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 9.42.

Квитова: Касаткина уже в третьем круге, а некоторые не закончили первый раунд. Раздражает.

Броди: перед матчем сказал маме не беспокоиться, так как на неделе уже выиграл £80 тыс.

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