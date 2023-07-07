Дэвид присутствовал на последней игре россиянки, но едва держал глаза открытыми. В этой встрече будет веселее.

Дарья Касаткина — Виктория Азаренко. В этот раз Бекхэм бы точно не зевал

7 июля Дарья Касаткина и Виктория Азаренко сыграют в третьем круге Уимблдона. Начало – не ранее 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество россиянке: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех белоруски оценивается в 2.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Дарья Касаткина — Виктория Азаренко 7 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Дарья Касаткина — Виктория Азаренко не будет упорным: тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.93, а тотал меньше 21.5 гейма – за 1.87. Поставить на то, что российская теннисистка выиграет со счётом 2:0, можно с коэффициентом 2.26.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Дарья Касаткина — Виктория Азаренко (07.07.2023)

На 7 июля запланировано множество интересных матчей третьего круга Уимблдона. В одном из них померяются силами первая ракетка России Дарья Касаткина и вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко. Начало матча — не ранее 16:30 мск.

Дарья Касаткина демонстрирует не самые убедительные результаты. Первая ракетка России выиграла в 19 из 34 встреч в текущем сезоне. За это время она лишь два раза включалась в борьбу за титул.

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Российская теннисистка пробивалась в финал Adelaide-2 и Rothesay International Eastbourne. В решающих встречах она проиграла Белинде Бенчич и Мэдисон Кис. Стоит отметить, что на травяном турнире в категории WTA-500 в Истбурне Дарья уступила лишь в трёх сетах и отдала соперницам только 39 геймов.

В текущем сезоне Касаткина не впечатляет статистическими метриками. Она выигрывает лишь 59,2% очков после точно исполненной первой подачи. Стоит отметить, что в среднем 77,5% вводов в её исполнении достигают игровой площади.

Лучшим результатом Касаткиной на ТБШ остаётся полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году. Дарья дала комментарий по поводу целей в карьере, ответив, что мечтает выиграть хотя бы один «Шлем». Спортсменка добавила, что по ходу текущего сезона у неё были трудные моменты, но она старается прогрессировать каждый день и постепенно идёт к цели.

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При адаптации к травяным кортам Дарья неожиданно столкнулась с проблемой на приёме. Суммарно за восемь матчей на траве она выиграла лишь 50,39% очков при 516 подачах на приёме. На Уимблдоне это не мешает ей уверенно продвигаться по турнирной сетке. В первых раундах она обыграла Кэролайн Доулхайд и Джоди Бёррэдж, отдав соперницам лишь семь геймов.

Азаренко в далёком 2012 году поднималась на первую строчку рейтинга WTA. К старту Уимблдона белорусская теннисистка подошла в статусе 20-й ракетки. В текущем сезоне она выиграла лишь в 14 из 26 матчах. В 1/2 финала Australian Open она уступила Елене Рыбакиной со счётом 6:7, 3:6. Выход в полуфинал этого турнира — лучший результат Азаренко в 2023 году.

К выступлениям на траве Виктория подошла после провальных результатов на турнирах в Хертогенбосхе и Берлине, на которых она завершила выступления во втором и первом круге, уступив американке Эшлин Крюгер и соотечественнице Александре Саснович.

Отсутствие надлежащей игровой практики уже ощущается на Уимблдоне. Азаренко понадобилось 2 часа и 39 минут, чтобы сломить сопротивление 106-й ракетки мира китаянки Юань Юэ в матче первого круга — 6:4, 5:7, 6:4. Уже во втором круге Виктория не испытала проблем с Надией Подороской, обыграв аргентинку за 1 час и 21 минуту — 6:3, 6:0.

Дарья Касаткина и Виктория Азаренко провели три личные встречи. Во всех матчах побеждала белорусская теннисистка. В последний раз их пути переплелись в 2020 году в третьем круге Internazionali BNL d'Italia. Тогда Касаткина из-за травмы голеностопа не смогла продолжить игру при счёте 6:6 в первом сете.

Российская теннисистка стабильнее выступала по ходу этого сезона и подошла к травяному мэйджору в лучшей игровой форме, продемонстрировав уверенную игру на турнире в Истбурне. На стороне белоруски превосходство в опыте. Ожидаем равную игру и предлагаем присмотреться к ставке на тотал больше 21.5 гейма с коэффициентом 1.93.

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Интересный момент произошёл на последней встрече Касаткиной. Россиянка играла с Бёррэдж. На трибунах был замечен владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Однако игра показалась ему скучной, и легенда футбола зевал, едва держа глаза открытыми. Он был со своей матерью, и они сидели в королевской ложе. Этот матч получится гораздо конкурентнее и интереснее по накалу.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Дарья Касаткина — Виктория Азаренко 7 июля 2023 года

Лучшие годы карьеры Виктории Азаренко позади, но недооценивать её бесценный игровой опыт не стоит. Дарья Касаткина постепенно адаптировалась к игре на травяных кортах. За счёт сильной подачи, активной игры по всей площадке и агрессивного стиля российская теннисистка может выгрызть победу, но лёгкой прогулки точно не будет.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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