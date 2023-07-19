«Монако» — «Бетис»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямой эфир

19 июля состоится товарищеский матч между «Монако» и «Бетисом».

Встреча состоится в Татенхилле (Великобритания) на поле «Сент Джордж Парк» и начнётся в 21:00 мск. На территории России прямая трансляция встречи будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче: победа и монегасков, и андалусийцев оценивается одинаковым коэффициентом 2.54. На ничью можно поставить за 3.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили котировкой 1.60, тогда как тотал меньше 2.5 идёт за 2.38. Если хотя бы по разу забьют обе команды, то сыграет ставка с коэффициентом 1.50.

В минувшем сезоне «Монако» за 38 туров набрал 65 очков и занял лишь шестое место в Лиге 1, не сумев отобраться в еврокубки на сезон-2023/2024. Летом на пост наставника монегасков пришёл австриец Адольф Хюттер. «Бетис» в сезоне-2022/2023 выступал в Ла Лиге. Зелёно-белые заняли шестое место в чемпионате Испании и в новом сезоне сыграют в Лиге Европы.

Экспресс с коэффициентом 6.18.

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