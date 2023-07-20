Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч первого раунда отбора Лиги конференций «Хонка» — «Тобол»

Прогноз на матч первого раунда отбора Лиги конференций «Хонка» — «Тобол»
Аудио-версия:
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Хонка» – «Тобол».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Хонка» в первой игре смотрелась совсем уж плохо. Такое ощущение, что после первого гола финны попытались отсидеться у своих ворот, но потеряли нить игры и во втором тайме окончательно развалились. Дома команда Романа Ерёменко и Максима Рудакова должна сыграть более собранно, тем более что теперь счёт обязывает её идти вперёд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тобол» показал, что класс исполнителей у него выше, но выездные матчи в еврокубках даются казахстанским командам тяжело, а потому преимущество в один гол не такое уж серьёзное. В первой игре «Тобол» явно должен был забивать больше двух голов, сможет он забить и в гостях, но уже не так много.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
20 июля 2023, четверг. 19:00 МСК
Хонка
Эспоо, Финляндия
Не начался
Тобол
Костанай, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хонка» далеко не самая результативная, но сильна в домашних матчах и в последнее время стабильно в них забивает, даже играя с серьёзными соперниками. Определить фаворита матча не так уж просто, но нам это и не надо. Куда лучше поставить на «обе забьют – да» за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

Неймар: останусь в «ПСЖ» вне зависимости от желания болельщиков.

«Барселона» арендует Феликса у «Атлетико» с обязательным правом выкупа.

Доминик Собослаи высказался о дебюте за «Ливерпуль».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023