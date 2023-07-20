Прогноз на матч первого раунда отбора Лиги конференций «Хонка» — «Тобол»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Хонка» – «Тобол».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Хонка» в первой игре смотрелась совсем уж плохо. Такое ощущение, что после первого гола финны попытались отсидеться у своих ворот, но потеряли нить игры и во втором тайме окончательно развалились. Дома команда Романа Ерёменко и Максима Рудакова должна сыграть более собранно, тем более что теперь счёт обязывает её идти вперёд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тобол» показал, что класс исполнителей у него выше, но выездные матчи в еврокубках даются казахстанским командам тяжело, а потому преимущество в один гол не такое уж серьёзное. В первой игре «Тобол» явно должен был забивать больше двух голов, сможет он забить и в гостях, но уже не так много.

«Хонка» далеко не самая результативная, но сильна в домашних матчах и в последнее время стабильно в них забивает, даже играя с серьёзными соперниками. Определить фаворита матча не так уж просто, но нам это и не надо. Куда лучше поставить на «обе забьют – да» за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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