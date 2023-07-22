«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на встречу 1-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.15.

«Локомотив» интересно выглядит по составу, здорово провёл вторую часть прошлого сезона, поднялся. Сейчас приобрели Сарвели, Самошникова. Здесь главное – как проявит себя Галактионов в полном сезоне в топ-клубе. Состав классный, российский костяк едва ли не лучший.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин» вернулся в РПЛ. Мне сложно пока говорить, на что он будет претендовать. Но против «Локомотива» Рахимов команду настроит, к тому же это старт сезона, футболисты и сами многие моменты чувствуют – надо себя зарекомендовать. По составу казанцы слабее. Но где-то железнодорожники могут переоценить себя, недооценить соперника. И у гостей шансы появятся. Тем более юркий Фамейе умеет находить свои шансы. А центр обороны у «Локо» далеко не сильнейший, пожалуй, самая слабая линия в команде.

Рискну поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Да, «Рубин» начнёт осторожно, но постепенно ему придётся начать рисковать, и это принесёт плоды. Кажется, что «Локомотив» выиграет 2:1 или 3:1», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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