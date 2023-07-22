«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Москве 22 июля

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

«Локомотив» — «Рубин» — матч, который, в общем, довольно принципиален для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. У него в своё время не очень получилось в «Локомотиве». Я думаю, что, получив такого, прямо скажем, довольно сложного соперника на старте чемпионата, Рашид Маматкулович постарается оттолкнуться именно от силы этого соперника, ну и дать своей команде какую-то уверенность.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я уверен, что «Рубин» не позволит «Локомотиву» играть в атакующий футбол, да и вообще не жду от этого матча большого количества забитых мячей. Мне кажется, что ставка «тотал меньше 2.5» в этой игре с коэффициентом 2.05 — просто прекрасно подходит, прекрасно годится и предельно отвечает смыслу встречи, который будет у этого матча стартового тура РПЛ», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

Ахметов назвал причины неудач Гончаренко в ЦСКА.

Сёмин: Дзюба продолжит забивать голы, не смотрите в паспорт.

Агент Тюкавина: уважаем выбор Кузяева, но Костя не поедет играть в Европу за еду.