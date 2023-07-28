Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Бельгии «Юнион» — «Андерлехт».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.83.
Предыдущий чемпионат Бельгии завершился весьма драматично. Обладатель золотых медалей менялся несколько раз в завершающие минуты матчей последнего тура. «Юнион» второй год подряд драматично упускает чемпионство. В летнее межсезонье брюссельский клуб продал своего лучшего бомбардира Виктора Бонифасе в немецкий «Байер». Однако эта команда славится тем, что умеет находить талантов из низших лиг, поэтому следить за «Юнионом» будет интересно и в новом сезоне.
В первом же туре нового сезона «Юнион» ждёт матч с чемпионом. Интересно, что «Андерлехт», несмотря на топ-статус в Бельгии, проиграл «Юниону» шесть матчей подряд, четыре из которых – с разницей в два мяча.
Брюссельские дерби в последние годы выходят весьма зрелищными. Меньше трёх мячей за матч зрители увидели лишь дважды за последние восемь очных встреч. Поставим на тотал больше 2.5 мяча и сейчас.
Экспресс с коэффициентом 8.98.
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