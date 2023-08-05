Россия — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч предсезонного турнира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч предсезонного турнира Россия — «Адмирал».

Ставка: победа «Адмирала» за 2.01.

«Во второй игровой день турнира мы наконец-то увидели «Авангард», после чего можем с чистой совестью сказать, что видели в Сочи всё. Омский клуб полностью оправдал возложенное на него доверие, представ в далёкой от идеала форме. Что ни капли не удивительно. Удивительнее было бы, заиграй «ястребы» как в финале Кубка Гагарина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, всё понятно и всё планово. И в третий игровой день «Адмирал» должен планово изничтожить сборную России. Потому что Леонид Тамбиев чётко подводит пик формы к старту сезона, и в принципе где-то через неделю ему надо будет наводить на игру своей команды окончательный лоск. Так сказать, протереть её тряпочкой. А сборная России… Ну, что сборная России? Откуда в ней взяться сыгранности и великому понимания тренерских замыслов? Каждый хочет как лучше, а получается как всегда. Не даром же только в русском языке есть поговорка «Как бог на душу положит», а в других языках аналогов этому нет. Все ребята в сборной боевые, у всех большой потенциал, но со всеми надо работать, а для сборной вдобавок надо работать именно со всеми и сразу. И точно не неделю, за которую можно только познакомиться.

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Иными словами, для меня в предстоящем матче секретов нет. Возможно, поначалу сборная России благодаря своей молодости полетит как на крыльях. Ну, приблизительно так же, как в предыдущем матче с «Адмиралом» вначале полетел СКА. И после первого периода сборная будет побеждать, но в дальнейшем всё вернётся на круги своя, и дальневосточники должны будут эту сборную победить, причём для этого им должно хватить основного времени», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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