«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов».

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и индивидуальный тотал самарцев больше 1.5 за 2.35.

«Крылья» являются на данный момент одной из трёх команд, не потерпевших до сих пор ни одного поражения в чемпионате. В прошлом туре с «Локомотивом» самарцы имели даже возможность выиграть, но досадно упустили её. Не вижу причин, по которым эта серия должна прерваться в матче с «Рубином». У казанцев пока ни одной победы, разгром от «Ростова» в прошлом туре, и уже пошли разговоры о смене тренера. Так что гости здесь определённо фавориты, но не настолько, чтобы выезд в Казань получился лёгкой прогулкой», — сказал Тихонов.

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