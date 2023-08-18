«Рубин» – «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Крылья Советов» в 5-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Крылья Советов» забьют во втором тайме за 1.75.

«5-й тур российского чемпионата открывается матчем в Казани: «Рубин» против самарских «Крыльев». «Рубин» остается единственной командой в сезоне, которая еще не одержал ни одной победы, включая матчи Кубка России, поэтому дамоклов меч висит уже над Рашидом Рахимовым. Если продолжится подобная история, то Рашид Маматкулович может отправиться вслед за Ташуевым и потерять свое место работы. «Рубин» имеет не самую приятную тенденцию для себя: в любом матче, будь то РПЛ или Кубок России, он практически всегда пропускает во втором тайме. Замены работают неважно, скамейка скудновата у «Рубина». Если команда неплохо начинает, то вторые таймы проводит куда менее содержательно, с большими проблемами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Самара сейчас хороша, очень хороша. Сбалансированный футбол «Крылья» показали в последнем матче с «Локомотивом». Все тянули и тянули с забитым мячом до последних минут, но в итоге победы добиться не смогли — пропустили одним-единственным ударом в створ ворот. Добавлю, что замены и управление игрой у Осинькина, на мой взгляд, поинтереснее и получше выглядят, чем у Рашида Рахимова.

Раз уж пока работает этот тренд, то почему бы на него не опираться и ему не следовать. Выбираю гол Самары во втором тайме за хороший коэффициент 1,75, учитывая, что «Рубин» практически во всех матчах пропускал во вторых таймах», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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