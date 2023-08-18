Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Валенсия» – «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Валенсии» за 1.76.

«Валенсия» старается перезагрузиться после ужасного прошлого сезона. В 1-м туре «летучие мыши» обыграли обладателя кубка Лиги Европы «Севилью», забив два гола. Гораздо важнее, что хозяева победили заслуженно, продемонстрировав хорошую игру в нападении и почти не проваливаясь на своей половине поля. Подопечные Рубена Бараха играли вторым номером, но были намного эффективнее впереди и ни в чём не уступали номинальному фавориту.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом «Валенсия» выиграла на выезде, поэтому в первом домашнем матче с новичком элитного дивизиона она постарается порадовать болельщиков более крупной победой. «Лас-Пальмас» тоже не уступил «Мальорке» в 1-м туре, но гостям в большей степени повезло – единственный гол забили с пенальти, а соперник свой удар с одиннадцатиметровой отметки не реализовал.

Жёлто-синие плохо выступают на выезде в Примере, в рамках которой не одержали ни одной победы за семь лет. Сейчас им с нынешней «Валенсией» справиться не удастся, однако хотя бы на один гол можно рассчитывать. Основной ставкой возьмём победу «Валенсии» с коэффициентом 1.76.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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