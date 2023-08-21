«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на игру АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.99.

«Я бы не делал далеко идущих выводов от победы «Кристал Пэлас» в 1-м туре. Когда вы видели, чтобы команда Роя Ходжсона владела мячом 68% времени? По-моему, это впервые в истории случилось. К сожалению, английские статисты не приводят данных на этот счёт, но на моей памяти такого раньше не случалось. И это, в общем-то, говорит не о силе «Кристал Пэлас», а о слабости «Шеффилда». Ничего особенного такого, сверхъестественного «орлы» не продемонстрировали. Просто за счёт более высокого уровня добились победы. И по статистическим показателям, и по счёту, хоть и скромному, но победному. В целом не думаю, что для «Пэлас» этот сезон сложится радужно. Понятно, лишилась команда своего многолетнего лидера Заха. Под вопросом продолжение карьеры и ещё двух ключевых игроков. Эзе, наверное, теперь главная ударная и креативная сила команды. Дукуре в центре поля тоже ключевая фигура. Вполне возможно, что ни того, ни другого в сентябре уже не будет в составе орлов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Арсенала», то там всё в порядке, судя по первому матчу. Уже на хорошем ходу «канониры», нет никаких предпосылок к тому, чтобы недельном цикле до старта Лиги чемпионов что-то изменилось. Скорее всего, команда Артеты будет ещё дальше прибавлять и вполне может в этих трёх турах набрать все девять очков. Календарь к этому располагает. Думаю, что здесь особых вопросов не будет относительно того, кто будет владеть инициативой на «Селхерст Парк». «Арсенал» должен здесь за счёт более высокого уровня добиваться результата. По всем параметрам «канониры», как мне кажется, превосходят «Кристал Пэлас».

Поэтому здесь общая победа «Арсенала» в матче с форой (-1) за 1.99. Мне кажется, что здесь игра должна сложиться в одну калитку. Предположу, что более высокий уровень и преимущество во всех игровых компонентах помогут «Арсеналу» добиться здесь победы», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

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