Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.05.
«Кристал Пэлас» после не самого уверенного старта под руководством Роя Ходжсона качественно преобразился. Благодаря уверенной концовке в итоге «стекольщики» финишировали у экватора турнирной таблицы. Текущий сезон «Кристал Пэлас» начал с минимальной победы над «Шеффилд Юнайтед» (1:0).
«Арсенал» в минувшем сезоне большую часть турнирной дистанции составлял команде Гвардиолы серьёзную конкуренцию в борьбе за чемпионство, но на финишной прямой подопечные Микеля Артеты сбавили обороты и в итоге довольствовались лишь серебряными медалями.
Прогресс «канониров» был заметен невооружённым глазом, особенно в атаке. В прошлом розыгрыше АПЛ Мартин Эдегор с одноклубниками забили 88 голов, что является лучшим показателем производительности за последние 59 лет. После мощной предсезонки новый сезон «Арсенал» начал с победы над «Ноттингем Форест» (2:1). Преследуя амбициозные турнирные цели, команда постарается развить этот успех в предстоящем матче.
Рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1) за 2.05.
Экспресс с коэффициентом 11.95.
Каряка: у Захаряна есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад».
Отец Кузяева: рад, что Далер забил, дай Бог, чтобы дальше продолжал в таком духе.
«Айнтрахт» отклонил первое предложение «ПСЖ» по Муани.
- 21 августа 2023
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 августа 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 18 августа 2023
-
23:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00