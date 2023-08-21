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Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.05.

«Кристал Пэлас» после не самого уверенного старта под руководством Роя Ходжсона качественно преобразился. Благодаря уверенной концовке в итоге «стекольщики» финишировали у экватора турнирной таблицы. Текущий сезон «Кристал Пэлас» начал с минимальной победы над «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» в минувшем сезоне большую часть турнирной дистанции составлял команде Гвардиолы серьёзную конкуренцию в борьбе за чемпионство, но на финишной прямой подопечные Микеля Артеты сбавили обороты и в итоге довольствовались лишь серебряными медалями.

Англия - Премьер-лига . 2-й тур
21 августа 2023, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прогресс «канониров» был заметен невооружённым глазом, особенно в атаке. В прошлом розыгрыше АПЛ Мартин Эдегор с одноклубниками забили 88 голов, что является лучшим показателем производительности за последние 59 лет. После мощной предсезонки новый сезон «Арсенал» начал с победы над «Ноттингем Форест» (2:1). Преследуя амбициозные турнирные цели, команда постарается развить этот успех в предстоящем матче.

Рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1) за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

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