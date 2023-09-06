«Ак Барс» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-2.5) за 2.00.

«Ак Барс», конечно, сила и мощь. Честно говоря, даже не представляю, как Билялетдинов собирается поддерживать такое состояние в течение всего регулярного чемпионата и пройти его без сильных спадов. Если получится – это будет реально новое слово в современном хоккее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но все спады «Ак Барса», если они будут, ещё впереди. А вот «Сочи» уже который год один беспробудный спад. Плюс ещё календарь стреляет южанам в голову, запланировав начало сезона с шести выездных матчей. Не знаю, как будут выглядеть сочинцы дома, но на выезде они пока выглядят не очень. А тут – «Ак Барс».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

То есть в предстоящем матче речь о фаворите, а равно и о победителе не стоит. И коэффициенты на победу «Ак Барса» будут у букмекеров такими, что без слёз не взглянешь. Тут надо смотреть на преимущество в счёте, которое будет к этой победе прикладываться. Думаю, две шайбы будут точно, а дальше возникают вопросы. И вопросы эти касаются прежде всего желания казанцев укатывать южан в асфальт до самой финальной сирены. Его ведь может и не быть, ограничатся «большие татары» парой шайб – оно им надо больше?

Предполагаю безусловную победу «Ак Барса» в основное время с преимуществом от трёх шайб и более», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 19.80.