Словакия — Португалия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Португалия.
Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.70.
«Словакия и Португалия встретятся в 5-м туре отбора на Евро-2024. Непростой матч для португальцев, но, думаю, они всё равно одержат победу.
Пока Португалия показывает почти идеальные результаты в этой квалификации Евро-2024. Во всех четырёх турах команда выигрывала, ни разу не пропустив. За эти встречи подопечные Роберто Мартинеса забили 14 мячей. Соперникам тяжело играть против Португалии, которую ведёт вперёд заряженный Роналду.
Словакия идет в группе отбора на Евро сразу за португальцами, уступая им пару очков. Дело в том, что в 1-м туре команда сыграла вничью с Люксембургом (0:0). Но затем словаки только выигрывали, тоже пропуская минимальное количество мячей.
Я не думаю, что Португалия тут легко наберёт три очка. Это будет сложная выездная игра для команды Мартинеса. Однако всё же я отдаю тут предпочтение гостям. На мой взгляд, словаки уступят сегодня с минимальным отрывом в счёте», — сказал Павлюченко.
- 8 сентября 2023
-
10:00
- 7 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 сентября 2023
-
20:58
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 сентября 2023
-
19:00