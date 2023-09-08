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Словакия — Португалия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора Евро-2024

Словакия — Португалия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора Евро-2024
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Португалия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.70.

«Словакия и Португалия встретятся в 5-м туре отбора на Евро-2024. Непростой матч для португальцев, но, думаю, они всё равно одержат победу.

Пока Португалия показывает почти идеальные результаты в этой квалификации Евро-2024. Во всех четырёх турах команда выигрывала, ни разу не пропустив. За эти встречи подопечные Роберто Мартинеса забили 14 мячей. Соперникам тяжело играть против Португалии, которую ведёт вперёд заряженный Роналду.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Словакия идет в группе отбора на Евро сразу за португальцами, уступая им пару очков. Дело в том, что в 1-м туре команда сыграла вничью с Люксембургом (0:0). Но затем словаки только выигрывали, тоже пропуская минимальное количество мячей.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Словакия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не думаю, что Португалия тут легко наберёт три очка. Это будет сложная выездная игра для команды Мартинеса. Однако всё же я отдаю тут предпочтение гостям. На мой взгляд, словаки уступят сегодня с минимальным отрывом в счёте», — сказал Павлюченко.

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