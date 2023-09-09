Германия — Япония: прогноз Павла Погребняка на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на товарищеский матч Германия — Япония.

Ставка: победа Германии и ТБ 2.5 за 2.10.

«Германия – хозяйка Евро-2024, участвует в турнире без отбора, поэтому подготовка в виде товарищеских матчей продолжается.

Все мы помним чемпионат мира в Катаре и сумасшедший камбэк японцев на групповой стадии. Пришло время реванша.

Японцы стремительно прогрессируют, а немецкой машине пора уже подтвердить статус фаворита. Моя ставка – победа Германии и тотал больше 2.5», — сказал Погребняк.