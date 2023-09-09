Германия — Япония: прогноз Павла Погребняка на товарищеский матч
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на товарищеский матч Германия — Япония.
Ставка: победа Германии и ТБ 2.5 за 2.10.
«Германия – хозяйка Евро-2024, участвует в турнире без отбора, поэтому подготовка в виде товарищеских матчей продолжается.
Все мы помним чемпионат мира в Катаре и сумасшедший камбэк японцев на групповой стадии. Пришло время реванша.
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
09 сентября 2023, суббота. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Японцы стремительно прогрессируют, а немецкой машине пора уже подтвердить статус фаворита. Моя ставка – победа Германии и тотал больше 2.5», — сказал Погребняк.
Отставка всё ближе:
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