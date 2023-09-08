Германия – Япония. Флик упустит последний шанс

9 сентября состоится товарищеский матч Германия – Япония. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Шансы японцев оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Германия – Япония 9 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Германия – Япония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. На гол немцев предлагают поставить за 1.09, а ставки на то, что забьют японцы, принимают за 1.60. «Обе забьют» идёт за 1.75.

Анализ и прогноз на матч Германия – Япония (09.09.2023)

Евро-2024 пройдёт в Германии, поэтому страна-хозяйка не принимает участие в отборочных матчах за право выступать на турнире. Однако простаивать это время сборная тоже не собирается, поэтому проведёт товарищеские встречи. В одной из них 9 сентября на стадионе «Фольксваген-Арена» Германия будет принимать Японию. Начало игры – не ранее 21:45 мск.

Немцы долгое время не могут порадовать своих болельщиков победами на больших турнирах. Последний раз чемпионом мира «немецкая машина» становилась в 2014 году в Бразилии, а ЧЕ так вообще выигрывала аж в 1996-м. На этот раз Евро «орлы» проведут дома, где им должна помочь обстановка и родные болельщики.

На минувшем ЧМ Германия не смогла выйти из группы, в которой находилась как раз Япония, а также Коста-Рика и Испания. Казалось, таких соперников можно пройти, но у команды не заладилось. Она набрала четыре очка, уступив по дополнительным показателям «Красной фурии» вторую строчку.

Ханс-Дитер Флик по-прежнему возглавляет сборную и попытается добиться прогресса. Вот только источники поговаривают, что сентябрьские контрольные встречи решат судьбу тренера Германии. Если результаты будут неудачными, то он потеряет работу в национальной команде. Кроме японцев, немцам предстоит сыграть с Францией.

У Флика есть целая россыпь талантливых футболистов, но взять на сборы всех не получится. Тренер основательно подошёл к сентябрьским матчам, тщательно подбирая состав. Наставник не вызвал Леона Горецку, Тимо Вернера, сказав, что тот не в лучшей форме. А Джамал Мусиала страдает из-за болей в спине.

Никлас Фюллькруг получил травму и не сможет помочь сборной, поэтому Ханс-Дитер заменил его на Томаса Мюллера, который изначально не получил приглашение в национальную команду. Место в воротах займёт тер Штеген. Он пообещал, что докажет, что теперь он первый номер, и сделает всё, чтобы им остаться. Также были вызваны Лерой Зане, Кай Хаверц и Илкай Гюндоган.

Япония не может похвастаться такой россыпью талантов, а её самым большим достижением на чемпионатах мира остаётся 1/8 финала. Как раз до этой стадии дошли «самураи» в Катаре, выиграв группу, в которой была Германия. В очном матче с немцами японцы одержали победу со счётом 2:1. Видимо, такой соперник в товарищеских матчах был выбран неслучайно.

У Японии очень сыгранный состав и стабильные результаты, но часто команда не может конкурировать со звёздными сборными из Европы. Хадзимэ Мориясу руководит ею уже почти пять лет. В 2023 году «самураи» провели четыре контрольные встречи, проиграв Колумбии (1:2), сыграв вничью с Уругваем (1:1) и одержав в июньских матчах две победы. Японцам удалось разгромить Сальвадор — 6:0 и Перу – 4:0.

В составе Мориясу тоже есть талантливые футболисты. Например Аясэ Уэда, играющий в «Фейеноорде». В хорошей форме пребывает полузащитник «Спортинга» Хидемаса Морита. Киого Фурухаси в минувшем сезоне за «Селтик» забил 27 голов. В нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии в четырёх встречах на его счету уже три мяча и один ассист.

Несмотря на недовольство большинства работой Флика, у него есть и сторонники. Бывший игрок «Баварии» и «Интера» Лотар Маттеус заступился за тренера сборной Германии, сказав, что ему необходимо доверять. Чувствуя нависшую угрозу, наставнику придётся найти способ наладить игру команды, а победа над Японией должна стать единственной целью.

К сожалению, у Ханс-Дитера слишком мало плюсов. Из состава выпали важные футболисты, кто-то остался недоволен тем, что не получил вызов, другие рады возможности проявить себя и закрепиться в основе. В июньских товарищеских матчах немцы не выиграли ни разу. Вничью они сыграли с Украиной (3:3), а затем уступили с общим счётом 0:3 Польше и Колумбии. Предлагаем ставку на то, что японцы не проиграют за 2.25. «Орлам» действительно нужен другой наставник.

Прогноз и ставки на матч Германия – Япония 9 сентября 2023 года

Возможно, вариант со сменой тренерского штаба, не такой уж плохой для сборной Германии. Флик явно знает об этих слухах и чувствует, что над ним нависла угроза. Однако даже летом он не показал ничего выдающегося в матчах с уступающими в классе соперниками. Япония на ЧМ-2022 уже побеждала немцев и в более хорошем состоянии. Мы считаем, что «самураям» по силам вновь не проиграть, но не из-за того, что они сильнее, а скорее потому, что Флик не справляется.

Ставка: Япония не проиграет за 2.25.