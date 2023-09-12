Катар — Россия: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Катар — Россия.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Катар примет дома Россию в товарищеском матче. Это будет заключительная игра для нашей сборной в рамках этого сбора. И я не думаю, что подопечные Карпина разгромят своего противника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тяжело пришлось России на этом сборе. Непростые выездные матчи с Египтом на жаре. Плюс, очень много новых игроков. Даже сам Валерий Карпин говорил о том, что не все имена футболистов выучил – ведь их почти 50 в команде. Так что каких-то доминирующих побед от сборной ждать и не стоило. Думаю, игра с Катаром не станет исключением.

Хотя катарцы, судя по их результатам, тоже грозным соперником тут не являются. Команда провалила домашний ЧМ-2022. С тех пор сборная провела 12 встреч в различных соревнованиях, в которых победила только дважды.

Думаю, команды покажут неплохой футбол в этом товарищеском матче. Тем более что у России должны выйти более опытные игроки. Учитывая разные составы нашей команды, действительно тяжело сделать прогноз на победителя. Так что я предложу поставить на голы», — сказал Мостовой.