Катар — Россия. Головин реабилитирует Карпина в глазах болельщиков

Матч с олимпийской сборной Египта мало кому понравился. В этот раз сборная сыграет лучше, во многом благодаря Александру.

12 сентября состоится товарищеский матч Катар — Россия. Начало игры — в 18:15 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 2.44. Успех катарцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Катар — Россия 12 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч Катар — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Катар — Россия (12.09.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. 12 сентября состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами хозяева последних двух чемпионатов мира — Катар и сборная России. Матч пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

На домашнем чемпионате мира Катар выступил крайне неудачно. Он проиграл Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3), а также Нидерландам (0:2) и, таким образом, финишировал на последнем месте в группе. Теперь он постепенно начинает готовиться к квалификации на ЧМ-2026. Первый матч отбора состоится через несколько месяцев.

После ЧМ-2022 катарцы неудовлетворительно сыграли в Кубке наций Персидского залива. На групповом этапе турнира они победили только Кувейт (2:0). Вничью «бордовые» сыграли с ОАЭ (1:1). Уступили они Бахрейну (1:2). Этого хватило для того, чтобы выйти в полуфинал, но дальше не пустил Ирак (1:2).

Затем, несмотря на старания опытного Карлуша Кейруша, сборная Катара провально выступила в Золотом кубке КОНКАКАФ. На групповом этапе она каким-то чудом обыграла Мексику (1:0). За весь матч «бордовые» нанесли всего один удар. Соперник не реализовал огромное количество моментов.

В двух других встречах катарцы проиграли Гаити (1:2) и сыграли вничью с Гондурасом (1:1). В 1/4 финала турнира подопечные Кейруша с разгромным счётом уступили Панаме (0:4). Возможно, со временем португальский специалист отладит игровые механизмы команды, но пока что она выглядит явным аутсайдером.

Помешать России выиграть может разве что невыносимая жара, к которой привыкли катарцы. В недавней товарищеской встрече с олимпийской сборной Египта Валерий Карпин на себе прочувствовал тяжесть зноя. Он признался, что даже просто стоять на бровке было, мягко говоря, не очень комфортно.

Впрочем, также у сборной России проглядываются проблемы с настроем. Карпин после ничьей с олимпийской сборной Египта (1:1) заявил, что ставить целью выиграть матч с Катаром — это смешно. Вот только пристально следящим за национальной командой болельщикам совсем не до смеха. Многие считают, что лучше бы этих товарищеских матчей вообще не было.

С одной стороны, Карпина можно понять, ведь глобальных задач нет. Приходится идти на эксперименты и стараться развивать молодёжь. Однако наблюдать за невнятной игрой несыгранной команды — грустное зрелище. Единственная надежда есть на то, что основным составом сборная России хоть в этот раз порадует качественным футболом и добудет хороший результат.

Несколько предпосылок к этому имеется. Дело в том, что впервые за долгое время в расположение сборной вернулся Александр Головин. В последние несколько сезонов он стал одним из лидеров возглавляющего на данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции «Монако».

Головин пребывает в замечательном тонусе. В матче последнего тура он помог монегаскам разгромить «Ланс» (3:0). Полузащитник отметился забитым мячом. В результате он был признан лучшим игроком матча и попал в символическую сборную 4-го тура Лиги 1. Есть все основания предполагать, что он окажет благотворное влияние на партнёров по национальной команде.

Также стоит отметить, что в предпоследнем товарищеском матче сборная России основным составом уверенно обыграла Ирак (2:0). В предстоящей встрече на поле, скорее всего, появится очень близкий к тому состав.

Поставить на победу сборной России в предстоящем матче можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.44, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. История очных встреч насчитывает два матча. Примечательно, что ни в одном из них россиянам не удалось выиграть. В товарищеском они уступили — 1:2, а в официальном сыграли вничью — 1:1.

Тем не менее в последний раз сборные встречались в далёком 2016 году. С тех пор многое изменилось. Теперь у сборной России есть возможность участвовать только в товарищеских матчах. Болельщики ждут от неё приятного глазу футбола и побед. Хочется верить, что в этот раз Карпин не подведёт.

Пресс-служба уже опубликовала состав, вылетевший на игру с Катаром. В списке находятся Фёдор Чалов, Александр Соболев, Антон Зиньковский, Максим Глушенков, Антон Миранчук, Георгий Джикия, Руслан Литвинов и другие. Также Карпин взял четырёх голкиперов. В свою очередь, Головин выразил готовность надеть капитанскую повязку на матч с катарцами.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Катар — Россия 12 сентября 2023 года

У Катара очень опытный и высококлассный тренер, но он сильно ограничен в ресурсах. По этой причине «бордовые» постоянно проигрывают и много пропускают. У сборной России есть проблемы как с настроем, так и игрового плана. Однако возвращение Головина должно положительно отразиться на национальной команде. Полагаем, в этот раз она не подведёт, а Александр поможет Карпину реабилитироваться в глазах болельщиков. Ставки на победу России принимают в «Фонбет» за 2.44, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа России за коэффициент 2.44.

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