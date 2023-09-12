Израиль — Беларусь: прогноз Николая Ходасевича на матч квалификации Евро-2024

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Израиль — Беларусь.

Ставка: победа Израиля с форой (-1) за 1.60.

«Сборная Израиля сыграла на выезде вничью с командой Румынии (1:1) и по-прежнему остаётся в числе реальных претендентов на две первые строчки в группе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В середине июня нынешнего года в рамках первого круга отборочного турнира чемпионата Европы израильтяне были сильнее белорусов – 2:1. А теперь ставки для хозяев значительно подросли. Обязательно на своём поле нужно забирать три очка во вторник.

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Сборная Беларуси два матча подряд не проигрывает. И если победа над командой Косова в июне и вправду достижение после двух лет без побед, то недавняя безголевая ничья с Андоррой – снова неудача. Несколько голевых моментов у белорусов имелось, но реализации и вразумительной атаки по-прежнему в арсенале нет.

Израиль – домашняя сборная, почти не проигрывает в последнее время. Белорусов наверняка победит: мотивация на уровне, классом повыше оппонента», — сказал Ходасевич.

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