Израиль — Беларусь: прогноз Николая Ходасевича на матч квалификации Евро-2024

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Израиль — Беларусь.
Ставка: победа Израиля с форой (-1) за 1.60.
«Сборная Израиля сыграла на выезде вничью с командой Румынии (1:1) и по-прежнему остаётся в числе реальных претендентов на две первые строчки в группе.
В середине июня нынешнего года в рамках первого круга отборочного турнира чемпионата Европы израильтяне были сильнее белорусов – 2:1. А теперь ставки для хозяев значительно подросли. Обязательно на своём поле нужно забирать три очка во вторник.
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Сборная Беларуси два матча подряд не проигрывает. И если победа над командой Косова в июне и вправду достижение после двух лет без побед, то недавняя безголевая ничья с Андоррой – снова неудача. Несколько голевых моментов у белорусов имелось, но реализации и вразумительной атаки по-прежнему в арсенале нет.
Израиль – домашняя сборная, почти не проигрывает в последнее время. Белорусов наверняка победит: мотивация на уровне, классом повыше оппонента», — сказал Ходасевич.
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