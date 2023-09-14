«Авангард» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Адмирал».

Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 6.5 за 1.76.

«Худо-бедно, но «Адмирал» прошёл две трети стартовой выездной серии, которая предваряет первый домашний матч владивостокской команды. Именно худо и именно бедно, поскольку три очка в четырёх матчах были бы приличным показателем для, скажем, «Адмирала»-2022. А для «Адмирала-2023» это практически провал. Остались матчи в Омске и Астане, и там тоже пока всё сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сначала Омск. Который пёр себе со старта чемпионата, тихонько лез наверх, тяжко выигрывая, а потом взял да и оскоромился на «Амуре». Причём с немалым грохотом. Минус для «Адмирала», точнее, сразу несколько минусов, заключается в том, что после того «однокалиточного» поражения 1:5 «ястребы» будут, мягко говоря, замотивированы по самое не балуй. Опять-таки, у «Авангарда» был лишний день домашнего отдыха, когда никуда не нужно было ездить. И наверняка омский тренерский штаб потратил его на вдумчивый разбор полётов с последующей раздачей слонов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Вдобавок «адмиралов» неплохо погоняли в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» привычно, ещё со времён Скудры, носится как угорелое – только успевай. И ведь почти успели, но на концовку силёнок уже не хватило. Значит, длинный выезд даёт о себе знать и, скорее всего, ещё больше даст в Омске – тут же всё идёт по нарастающей. И всё это вместе позволяет спрогнозировать достаточно упорный и не слишком голевой – с тоталом ниже 6.5 – матч, который завершится в основное время и с минимальным преимуществом в счёте хозяев», — сказал Лебедев.