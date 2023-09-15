«Сочи» — «Сибирь»: ставка Дарьи Мироновой на игру КХЛ 15 сентября

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Сибирь».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.57.

«Возможно, кто-то удивлён высокому месту сочинцев в турнирной таблице. Пятая позиция на Западе, 16:18 по голам, в шести играх три победы на выезде и очки в четырёх. «Леопарды» раскатали «Локомотив» 5:0, обыграли «Ак Барс» 3:1, подушили «Северсталь» 5:4, отставая по ходу игры в две шайбы.

Обратите внимание на состав. Он добротный и вполне рабочий, с молодым наставником. СКА спустил вниз Мичкова, которому необходимо игровое время и развитие. Учитывая то, что лига подравнялась по уровню, «Сочи» больше не выглядит «синей бородой».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Немировски скоро поедет в Майами. В его случае можно начинать задумываться о ставках на приближающуюся отставку. Три поражения в пяти играх, не больше одной шайбы в четырёх из них, кислый хоккей и блеклые перспективы. У Прохоркина — три очка, у Бэка — два, Сушко в первом звене с сухариком, у Андреоффа — ноль. Назначение Немировски на пост главного тренера «Сибири» с самого начала выглядело неоднозначным. Дэвид Семёнович не смог добиться высоких результатов с более сильным составом «Торпедо», а с «Сибирью» ему вообще ничего не светит, как и «Сибири» с ним. Не все умеют работать со средними составами и выжимать результат.

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По сравнению с гостями хозяева очень даже симпатичны в плане игры, но не вызывают 100% доверия. Ничья в основное время меня не удивит. «Сибирь» сама мучается и другим играть не даёт, поэтому шайбу будут гонять вдоль борта и ковыряться в углах. «Сибири» тяжело даются первые периоды, в которых у команды больше шансов пропустить, чем забить. Последние девять официальных очных встреч завершились с ТМ 5. Но думаю, что у сибиряков хорошие шансы зацепиться на выезде без мощного прессинга болельщиков. Обеим командам нужна победа, а не поток шайб. Поэтому в этой паре меня устроит ТМ 5.5», — сказала Миронова.