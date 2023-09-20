«Торпедо» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь».

Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 5.5 за 1.85.

«Вполне себе определяющий матч для «Торпедо». Во многом определяющий дальнейший путь нижегородской команды после двух поражений в Казани и Уфе. Потому что домашнее поражение от «Витязя» придаст торпедовской динамике по сезону синусоидальный профиль, а дальше придётся как-то ломать проигрышную серию. И тут не прокатывает отговорка, что нижегородцев, мол, сильно повозили в республиканских столицах и особенно в Уфе. Потому что «Витязь» в предыдущем туре тоже неплохо поднапрягли в Казани, и в этом соперники будут похожи – играть обоим придётся через не могу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В остальном, конечно, «Торпедо» подмосковную команду превосходит. А до недавнего времени превосходило ещё и в отношениях с Фортуной, которая нижегородцам раз за разом помогала. Тогда как «витязям» не только не помогала, но ещё и немножко вредила. Но и в этом аспекте теперь наблюдается полное равенство, Фортуна нынче равноудалена от обеих команд, и кто её к себе лицом повернёт, тот в итоге и победит.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2023, среда. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Полагаю, что Игорю Ларионову это сделать будет легче, он вообще с Фортуной накоротке. Поэтому предположу непростую, но достаточно уверенную домашнюю победу «Торпедо», добытую в основное время в матче, с тоталом повыше 5.5», — сказал Лебедев.