«Спартак» — «Динамо»: ставка Виктора Гусева на московское дерби РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Динамо».

Ставка: ничья за 4.16.

«У старейшего московского футбольного дерби колоссальная история и статистика. Команды провели 208 игр: 80 побед у «Спартака», 57 — у «Динамо», 71 раз сыграли вничью. Получается, что чаще чем каждая третья встреча команд заканчивалась вничью. «Спартак» сегодня имеет два равноценных состава. Абаскалю нужно со всем этим выбором разобраться. Красно-белые уже обеспечили себе выход из группы в Кубке России. «Динамо» ещё ничего себе не гарантировало в кубковом турнире.

Лучшие прогнозы на сегодня.

До кубковых баталий в РПЛ «Спартак» обыграл «Сочи», забив в самой концовке. «Динамо» вело в счёте большую часть матча, но пропустило в концовке и сыграло вничью с «Пари НН». Получается, что красно-белые одержали две домашние победы подряд. У бело-голубых две ничьих кряду. У «Спартака» вроде налаживается оборона, как и у «Динамо», но проблемы остаются у обеих команд.

В 10 последних личных встречах команд соперники забивали минимум пару мячей в девяти случаях. В предыдущих восьми турах нынешнего чемпионата у «Динамо» во всех матчах была забита минимум пара голов, а у «Спартака» во всех, кроме одного. В этом сезоне Кубка «Спартак» выиграл со счётом 4:1, но тогда у «Динамо» был смешанный состав. В прошлом сезоне на поле «Спартака» команды разошлись миром. Серия ничьих в Кубке, много ничейных матчей в личном противостоянии, статистика. Все это наталкивает на мысли, что соперники должны упереться. Поэтому ожидаю равную игру», — сказал Гусев.