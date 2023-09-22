«Спартак» — «Динамо». Абаскаль и Личка в своём репертуаре

Московское дерби не бывает скучным. Особенно когда у руля команд такие наставники.

23 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу «гладиаторов» можно с коэффициентом 2.00. Успех бело-голубых оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 23 сентября 2023 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.14. Гол бело-голубых доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (23.09.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 23 сентября состоятся три встречи 9-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Открытие Банк Арена» в московском дерби померяются силами «Спартак» и «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Недавний международный перерыв помог красно-белым немного прийти в себя и прервать четырёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Во встрече последнего тура они с минимальным перевесом обыграли «Сочи» (1:0). Следом «народная команда» победила «Пари НН» (3:0) в Кубке России.

Всё бы ничего, но встреча с нижегородцами получилась весьма противоречивой. «Спартак» смотрелся лучше, однако игра могла пойти по совсем иному сценарию. На 17-й минуте при счёте 0:0 произошёл скандальный инцидент. В штрафной площади московской команды Никита Чернов нанёс акцентированный удар кулаком в челюсть защитнику «Пари НН» Виктору Александрову.

Этот момент остался без внимания, что вызвало у Сергея Юрана взрыв негодования. Затем на 47-й минуте нижегородцы сравняли счёт. Однако был зафиксирован фол в атаке, а забитый мяч отменили. На 86-й минуте на поле вышел Промес и стал главным героем следующих двух голов — отдал результативную передачу, а на 90+6-й минуте забил сам, доведя счёт до разгромного.

Конечно, победа и досрочно обеспеченный выход в плей-офф Кубка России — это очень хорошая новость для красно-белых. Им был необходим заряд положительных эмоций. Однако у «народной команды» по-прежнему много проблем. В предстоящем матче ей будет на порядок сложнее, чем в игре с «Пари НН». В соперниках более сильный и стабильный клуб.

К Гильермо Абаскалю накопилось немало вопросов, касаемо рисунка футбола и ротации. Если заглянуть немного раньше, то там обнаружатся поражения в матчах с «Уралом» (2:3), «Зенитом» (1:3) и «Краснодаром» (0:2), а также ничья с «Ахматом» (0:0) в РПЛ. Не исключено, что в предстоящей встрече «Спартак» потеряет очки.

В восьми матчах в чемпионате России «Динамо» уступило только лидирующему «Краснодару» (1:3), причём ещё во встрече 1-го тура. Вничью оно сыграло с «Крыльями Советов» (3:3), «Рубином» (2:2) и «Пари НН» (1:1). Бело-голубые расположились на четвёртом месте в турнирной таблице.

Также подопечные Марцела Лички занимают вторую строчку в группе Кубка России. У них столько же очков, сколько у идущего следом «Краснодара», но чуть лучше дополнительные показатели. В этом и заключается главная заслуга чешского специалиста. Он сделал игру «Динамо» гораздо качественнее и результативнее.

В 12 матчах бело-голубые пропустили много — 22 мяча, но забили больше — 23. Статистика могла быть ещё лучше. О многом говорит тот факт, что главным героем матча последнего тура Кубка России, в котором «Динамо» встречалось с «Краснодаром», стал голкипер «быков» Станислав Агкацев. Он совершил целых девять сейвов, а также парировал два послематчевых пенальти.

Впрочем, немало выручал и вратарь бело-голубых Игорь Лещук. У него семь сейвов. Стратегия Лички подразумевает остроатакующий результативный футбол, который зачастую приносит отличные плоды. Однако из-за этого же у команды постоянно возникают серьёзные проблемы оборонительного характера. Она слишком многое позволяет соперникам у своих ворот.

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» разгромил бело-голубых — 4:1. В этот раз подопечные Лички наверняка выступят лучше, но ставить на их победу — довольно рискованный вариант. Предлагаем сделать ставку на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.78 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Пять из семи последних очных встреч завершились именно так.

У красно-белых с результативностью дела обстоят не сильно хуже, чем у бело-голубых. Они идут в лидерах по ожидаемым голам. Несмотря на некоторые проблемы с реализацией, «народная команда» в 12 матчах забила 27 мячей. Сама пропустила тоже немало — 18.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 23 сентября 2023 года

«Спартак» временами испытывает трудности, но списывать его со счетов определённо не стоит. Матч состоится на домашнем стадионе красно-белых. Здесь они не проигрывают бело-голубым с 2018 года. Статистика и история очных встреч свидетельствуют в пользу большого количества забитых мячей с обеих сторон. Команды много забивают, но также у них есть недочёты в обороне. Предлагаем ставку на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.78 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.78.

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