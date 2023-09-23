«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Бёрнли» с форой (0) за 3.10.

«Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 6-м туре Премьер-лиги. Конечно, в любой другой ситуации фаворит тут был бы очевиден. Но, учитывая нынешнее положение дел в «МЮ», я не считаю, что хозяева обязательно потеряют очки.

Для «Манчестер Юнайтед» это будет уже второй подряд выезд. Первый был в Мюнхен, несколько дней назад. Конечно, очень тяжёлая игра была у них в Лиге чемпионов с «Баварией». В первые минут 15 неплохо держался «Юнайтед», но после ошибки Онана посыпался клуб. Только под конец встречи соперники начали особенно много забивать, но «Бавария» по итогу победила 4:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Проигрыш «Баварии» в Европе – не такое уж большое событие. Однако для команды тен Хага это было уже четвёртое поражение в пяти последних матчах. Да, клуб потерял много игроков из-за травм. Но на поле у «красных дьяволов» всё равно выходят высококлассные футболисты, которые при этом всё не могут добиться победы.

«Бёрнли» же не лучшим образом вернулся в АПЛ. Пока ни одной виктории подопечные Компани не добыли – три проигрыша и одна ничья. Только в Кубке «бордовые» сумели обыграть «Ноттингем Форест» (1:0).

На самом деле «Бёрнли» не такой простой клуб. В прошлом сезоне он «пошумел» в Чемпионшипе. Сейчас же не повезло с соперниками команде на старте сезона. Но тут для «бордовых» очень подходящий противник – ослабленный «МЮ». Я не верю, что «Бёрнли» проиграет сегодня», — сказал Павлюченко.