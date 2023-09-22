«Бёрнли» — «МЮ». Эрик тен Хаг полон оптимизма, а зря

Тренер манкунианцев уверен, что они смогут играть как одно целое.

23 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ «Бёрнли» — «МЮ». Начало — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «красных дьяволов» составляет 1.75, а шансы «бордовых» оценили в 4.30. Ставки на ничью принимают за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бёрнли» — «МЮ» 23 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Бёрнли» — «МЮ» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.35. Ставку на победу манкунианцев с точным счётом 2:1 можно сделать за 8.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «МЮ» (23.09.2023)

23 сентября в 6-м туре АПЛ состоится матч между командами «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур», и хозяева поля начинают выходные на 19-м месте с одним очком, в то время как гости занимают 13-ю строчку с шестью очками.

«Бордовые» набрали первое очко в сезоне благодаря ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1) в минувшие выходные. Клуб открыл счёт незадолго до перерыва, но «лесники» сравняли его на 61-й минуте. В добавленное время к матчу один из игроков «Бёрнли» был удалён с поля.

Ничья с «Ноттингем Форест» означает, что команда одержала всего одну победу в пяти встречах во всех соревнованиях этого сезона. В Кубке лиги удалось обыграть «лесников» — 1:0.

Тенденции показывают, что «бордовые» уступили в четырёх из пяти последних матчей в Премьер-Лиге и проиграли в каждой из пяти последних домашних встреч чемпионата страны.

Пропущенные голы на своём поле — большая проблема для «Бёрнли», которому забивают не менее двух мячей в каждом из последних пяти домашних матчей АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» приезжает на «Тёрф Мур» после поражения от «Баварии» со счётом 3:4 в Лиге чемпионов.

«Красные дьяволы» начали игру хорошо, но затем стали допускать ошибки. В начале второго тайма «МЮ» отыграл один мяч, но почти сразу после этого пропустил с пенальти.

То же самое произошло и после второго гола подопечных тен Хага, а третий мяч смог лишь немного утешить болельщиков.

Поражение в Мюнхене означает, что «МЮ» проиграл каждую из трёх последних встреч во всех соревнованиях.

В АПЛ «красные дьяволы» потерпели два поражения кряду: от «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3). Тенденции показывают, что «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в последних пяти очных встречах с «Бёрнли».

В составе «бордовых» отсутствует травмированный нападающий Дарко Чурлинов. Под вопросом находится физическая форма Яльмара Экдаля, а Лайл Брент Фостер отстранён от игры из-за перебора жёлтых карточек.

У «Манчестер Юнайтед» большой список травмированных: Мэйсон Маунт, Кобби Майну и Амад Диалло. Под вопросом находится физическая форма Гарри Магуайра, Софьяна Амрабата, Рафаэля Варана, Люка Шоу и Тирелла Маласиа. Антони по-прежнему недоступен.

Обе команды разочарованы началом сезона, и «Бёрнли» надеется усложнить задачу «красным дьяволам», которые находятся под давлением. Мы считаем, что «бордовые» не проиграют и обе команды забьют за 2.95. Матч с мюнхенцами был энергозатратным, есть шанс, что будет проведена ротация.

После поражения от «Баварии» голкипер «МЮ» Онана взял вину на себя, но тен Хаг сказал, что это, конечно, похвально, но речь идёт о команде. Он также отметил, что необходимо верить, что всё получится, а ещё его порадовало, как «красные дьяволы» в один момент собрались и побежали отыгрываться из последних сил.

Ставка: «Бёрнли» не проиграет и обе забьют за 2.95.