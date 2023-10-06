«Витязь» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Барыс».

Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.76.

«В игре «Витязя» стало что-то пробиваться. Получив жесточайшую выволочку от ЦСКА, подмосковная команда сумела собраться и выжать два очка из полуживого «Куньлуня». Что уже можно считать положительным явлением, потому что у «Барыса» и такого нет. Зато есть четырехматчевая серия из поражений и наконец-то заканчивается выезд. При этом казахстанцы набирают в гостях 25 процентов очков, тогда как «Витязь» дома – целых 30. И кому тут отдать предпочтение?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Посмотрим на предстоящий матч глазами статистика. У «Барыса» более чем двукратное преимущество по количеству побед в личных встречах. Но при этом три последних междусобойчика казахстанцы проиграли. Но за два последних сезона серия между этими соперниками приобрела отчетливый выездной характер – то есть в основном побеждают гости. Что будем брать за основу?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Думаю, ждет нас борьба – плюс-минус — равных соперников. Причем каждый из них постарается сыграть вторым номером, потому что ему так удобнее. В итоге мы получим достаточно малорезультативный матч с тоталом не выше 6,5. Который с равным успехом может завершиться как в основное время, так и в дополнительной серии послематчевых буллитов. Но предположу, что «Барыс» наконец-то прервет свою черную серию», — сказал Лебедев.