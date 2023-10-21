Шара Буллет – Бруно Силва: время начала боя UFC 294, где смотреть онлайн

21 октября в Абу-Даби состоится долгожданный турнир UFC 294. Возглавит его поединок между Махачевым и Волкановски, а со-главном событии Хамзат Чимаев устроит проверку Камару Усману. Откроет кард поединок между Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и Бруно Силвой.

Смотреть онлайн в прямом эфире бой Шара Буллет – Бруно Силва можно на телеканале «Матч Боец».

Шарабутдин Магомедов дебютирует этим поединком в UFC. Всего в его профессиональной 11 боёв и все закончились победами.

Бруно Силва за профессиональную карьеру выиграл 23 боя, а проиграл девять.

Эксперты уверены в победе Шары Буллета и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.28. Шансы Бруно Силвы оценили в 3.85. Вероятность ничьей равна 62.0. Аналитики считают, что поединок закончится досрочно: тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 раунда за 1.57.

Победа Шарабутдина нокаутом оценена в 2.07, а если он выиграет удушающим или болевым приёмом сыграет 9.00. На досрочную победу Бруно Силвы предлагают коэффициент 5.15.