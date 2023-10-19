Шарабутдин Магомедов — Бруно Силва. Шара Буллет покорит UFC с первых минут!

Осталось совсем немного времени до начала UFC 294 – самого ожидаемого события этого года. Всё дело в том, что кард получился богатым на звёздных участников и поединки, которые хотел бы увидеть каждый. Даже после нескольких замен участников стало ещё интереснее. На этот раз в турнире, который пройдёт на «Этихад Арене» в Абу-Даби, подерутся шесть представителей России. В одном из таких поединков дебютирует в UFC Шарабутдин Магомедов. Его соперником станет Бруно Силва.

Когда и во сколько начало боя Шарабутдин Магомедов — Бруно Силва

UFC 294 пройдёт в Абу-Даби, ОАЭ 21 октября. Бой между Шарабутдином и Бруно станет самым первым в карде и начнётся не ранее 17:00 мск.

Где смотреть прямую трансляцию боя Шарабутдин Магомедов — Бруно Силва

В прямом эфире поединок между Магомедовым и Силвой покажут на телеканале «Матч Боец». А трансляция основного карда пройдёт на телеканале «Матч!».

Коэффициенты и ставки на бой UFC 294 Шарабутдин Магомедов — Бруно Силва

Эксперты определились с фаворитом – они отдают предпочтение россиянину. Поставить на победу Магомедова можно за 1.29, а шансы Силвы оценили 3.59. На ничью предлагают сделать ставки за 50.0.

Аналитики считают, что поединок между Шарабутдином и Бруно не продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 2.60, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 1.47.

На победу Шары Буллета по очкам предлагают поставить за 4.50. Если он выиграет нокаутом – сыграет 2.00. Победа россиянина в первом раунде оценена в 3.50.

Анализ и прогноз на бой Шарабутдин Магомедов — Бруно Силва 21 октября 2023 года

UFC 294 обещает настолько крутое и захватывающее зрелище, что даже первый поединок в карде вызывает бурю эмоций. Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, дебютирует в лучшем промоушене мира поединком с Бруно Силвой. Если у турнира такое начало, то что будет дальше?

Дагестанцу 29 лет, и он является чемпионом России по тайскому боксу. Пробивается спортсмен с самых низов, и его путь достоин только уважения. Не останавливают его даже проблемы с глазом. Спортсмен долгое время проходил курс лечения, врачи заявляли, что он должен закончить спортивную карьеру. Однако Шарабутдин был невозмутим и продолжал двигаться вперёд.

Шара пытался ходить в зал, где тренировался Хабиб, но из-за опоздания в один из дней не попал на занятие. Даже это не смутило Шарабутдина, и он пошёл в соседний зал к Расулу Магомедову. В профессиональных боях у него быстро закончились соперники, они просто боялись выходить с ним. Тогда Шара Буллет нашёл себя в поп-ММА.

Вскоре Магомедов выиграл Гран-при в «Нашем Деле». Его медийность, яркие поединки и слава помогли пробиться в UFC. По правде говоря, у Шарабутдина нет опыта выступлений в крупных промоушенах. Он отказался от предложения АСА, а в Fight Night ему просто не было равных – спортсмены не хотели с ним драться.

После того как Шара Буллет выиграл пояс в «Нашем Деле», он подписал контракт с RCC. Сразу после очень яркого и запоминающегося боя с Михаилом Рагозиным он полетел в Таиланд. Магомедов принял участие в турнире Thailand Fighting Championship, отправив в нокаут ударом колена и добиванием индийца Кушала Виаса. Восемь секунд потребовалось для этого россиянину.

После этого он получил контракт от UFC пока на три поединка. Теперь Шара Буллет попробует зачистить дивизион средней весовой категории лучшей бойцовской лиги мира. По поводу своего соперника он уже сказал, что уверен в своей ударке и прекрасно понимает, что даже те спортсмены, которые любят работать в стойке, с ним пытаются пойти в борьбу. Не станет исключением и Бруно Силва.

Бразильцу 34 года, и за его плечами уже семь состоявшихся поединков в UFC. За это время Бронебойный выигрывал только четыре раза, причём не у самых сильных соперников. У него была неудачная серия, затянувшаяся до двух поражений подряд. Уступил Бруно Алексу Перейре судейским вердиктом и Джеральду Миршерту удушающим. Затем он прервал череду неудач, победив в поединке с Брэдом Таваресом нокаутом в первом раунде.

Вот только эйфория длилась недолго, потому что уже в следующем бою бразилец проиграл удушением в первом раунде Аллену. Причём он уступил ему даже в стойке. Соперник начал наносить удары, причиняя серьёзный урон Бруно, который упал. Правда, с добиванием у Брендона не сошлось, и пришлось задушить Силву.

Тогда как Бронебойный собирается останавливать такого резкого, яркого и мощного ударника, как Шара Буллет? Россиянин уже сказал, что у него будет 15 минут, чтобы сделать соперника пробиваемым. Также спортсмен добавил, что если не пули, то Силву поразит его шаровая молния. Магомедов также рассказал, что хочет выйти с российским флагом, чтобы порадовать болельщиков. Мы предлагаем поставить на победу Шары Буллета в первом раунде за 3.50.

Прогноз и ставки на бой UFC 294 Шарабутдин Магомедов — Бруно Силва (21.10.2023)

Шара Буллет говорит, что в Дагестане много Магомедовых, поэтому просит называть его по прозвищу. Именно под ним он получил такую невероятную популярность и по медийности превосходит многих бойцов UFC. Его ждёт дебютный поединок с Бруно Силвой, у которого три поражения в последних четырёх боях. Яркий ударник голоден до побед, его уже боятся во всех промоушенах, но пока не знают в UFC. Пора бы заявить о себе с ходу, чтобы начать зачистку среднего дивизиона. Поставим на победу Шарабутдинова в первом раунде за 3.50.

Ставка: победа Шарабутдина Магомедова в первом раунде за 3.50.