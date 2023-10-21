Шара Буллет – Бруно Силва: прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 294.

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 294 Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва.

Ставка: победа Магомедова в 1-2 раунде за 2.01.

«Следил за Бруно Силвой ещё когда он был чемпионом М-1, победив Александра Шлеменко и Артёма Фролова. Бразилец перешёл в UFС, и у него была неприятная история, похожая на мою. Отбыл дисквалификацию. Вышел драться и я за ним уже не следил буквально до последнего поединка с Бренданом Алленом. Силву перебили в стойке.

Между Алленом и Шарой Буллетом колоссальная разница. Если Магомедов будет в той форме, в которой дрался в России, со своей скоростью, со своими ногами, Бруно Силве поможет только чудо. Противопоставить он ничего не сможет.

В России Силва ещё пытался показывать какую-то борьбу, сейчас нет на неё даже намёков. Это как раз то, что нужно Шаре, чтобы перебить оппонента при условиях отличного самочувствия и формы. Будет волнение, Магомедов не будет торопиться, но Бруно пропускает и падает не от самых жёстких ударов. Шара просадит его по печени, ноги сделают работу.

Поставлю на досрочную победу до начала третьего раунда. Исходя из последнего поединка ничего Бруно Силва Шарабутдину противопоставить не сможет. Просто нет. Недооценивать соперника нельзя, но настрой за Шарой, а я ничего опасного в его сопернике не вижу. С чем чёрт не шутит, на всякий случай ручки лучше повыше держать».