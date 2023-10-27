«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.97.

«Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» встретятся в 10-м туре АПЛ. Фаворит для меня очевиден – «шпоры» сейчас очень сильны.

«Тоттенхэм» продолжает удивлять – в хорошем смысле. Клуб ещё ни разу не проиграл в этом розыгрыше АПЛ. Только дважды «шпоры» сыграли вничью, в том числе недавно в игре с «Арсеналом». Но в последних встречах подопечные Постекоглу выигрывали, пропуская минимальное количество голов – 2:0 с «Фулхэмом», 1:0 с «Лутон Таун» и 2:1 с «Ливерпулем». Сейчас «Тоттенхэм» лидирует в лиге. Правда, большого отрыва от преследователей у клуба пока нет – «Ман Сити» и «Арсенал» имеют на два очка меньше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Кристал Пэлас», особенно на фоне «Тоттенхэма», выглядит не так хорошо. В последнее время клуб чередовал разные результаты. В пяти турах подопечные Ходжсона выиграли только у «Ман Юнайтед» (1:0). В остальных противостояниях «орлы» по несколько раз сыграли вничью и уступили. В таблице «Пэлас» идет на 11-м месте, отставая от соперников с восьмой и седьмой строчек на пять и более очков.

В этой игре я отдаю предпочтение «Тоттенхэму». Клуб всерьёз претендует на борьбу за трофей в этом сезоне. К тому же у «шпор» нет еврокубков – они могут сконцентрироваться на АПЛ. А «Кристал Пэлас» и без того часто терпел неудачи недавно. Сегодня «орлам» не на что рассчитывать», — сказал Павлюченко.