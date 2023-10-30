«Лада» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Тольятти

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Адмирал».

Ставка: победа «Лады» в матче за 1.80.

«Второй матч для «Лады» в течение 24 часов. Предполагалось, что первый получится крайне тяжелым для тольяттинцев, после чего «Адмирал» с ними как-нибудь разберется. Матч с «Магниткой» получился действительно не простым, но и особой сложности в нем заметно не было – «Магнитка» сейчас какая-то «сборно-разборная» и «ест с руки». То есть, рассчитывать на то, что на их матч тольяттинцы выползут на четвереньках, забросив языки на плечи, дальневосточникам не приходится.

Зато в чем можно не сомневаться, так это в колоссальном психологическом подъеме в хозяйской раздевалке. Дело тут не только в победе над «Магниткой», но и в том, что после этой победы «Лада» вышла в лидеры Восточной конференции. Ни фига себе поворот!

Лучшие прогнозы на сегодня.

На сегодняшний день мы имеем 67,9 процента домашних очков у «Лады» (не так уж и много для лидера конференции) против 27,3 процента выездных очков у «Адмирала». А вот это очень плохой результат, свидетельствующий о том, что в гостях дальневосточники играть практически не умеют. То есть, все на стороне хозяев, но… «Лада» играет второй матч за сутки, и поэтому прогноз будет достаточно скромным.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Не ждем водопада из заброшенных шайб. Думаю, тотал будет ниже 7,5. По итогам матча хозяева наберут два очка, но не факт, что уложатся в основное время», — сказал Лебедев.