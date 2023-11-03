«Трактор» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Адмирал».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.36.

«Несмотря на то что мой прогноз на первый матч этих соперников лёг кучно и 100-процентно: тут и хозяйская победа, и тотал выше 4.5 — «Трактор», надо признаться, немного разочаровал. Потому что при его динамике движения по турниру ожидалось живое воплощение скульптуры «Самсон, разрывающий пасть льву», но получилось, что челябинцы едва отскочили в овертайме. Да, конечно, смотрелись они солиднее дальневосточников, но с такой реализацией моментов можно и при полной солидности отдавать матчи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, реализация сейчас – главный камень преткновения у челябинцев, но одновременно и главный ресурс для усиления игры. Предположу, что во второй игре с этим компонентом у хозяев будет чуть лучше, а значит, зрителям придётся глотать меньше валидола. Напомним, по статистике личных встреч у «Трактора» без одной победы двойное преимущество по этому показателю. По текущей статистике у уральцев 66,7 процента домашних очков и четырёхматчевая домашняя победная серия. У «Адмирала» 26,9 процента гостевых очков и шестиматчевая выездная серия из сплошных поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 ноября 2023, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую вновь средний по голевой наполняемости матч с тоталом на этот раз ниже 7.5. И вновь «Трактор» заберёт два очка, и снова может не управиться в основное время», — сказал Лебедев.